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Uzmanlar sonuçları açıkladı: İngiliz mutasyonu çok daha ölümcül

İngiltere'de B.1.1.7 olarak bilinen mutasyonu mercek altına alan uzmanlar, söz konusu mutasyonun corona virüsünün diğer türlerine kıyasla yüzde 30 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarla daha ölümcül olduğunu ortaya koydu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:54, 10/03/2021
HaberlerDünya
Uzmanlar sonuçları açıkladı: İngiliz mutasyonu çok daha ölümcül

Corona virüsü salgını dünya çapında can almaya devam ederken, ortaya çıkan yeni mutasyon türleri de endişe yaratıyor. Aşı ve ilaçları etkisiz kılacağı öne sürülen mutasyonlara ilişkin kritik bir araştırma İngiltere’de gerçekleştirildi.

İngiltere’nin Exeter Üniversitesi’nden Robert Challen ve ekibi, ülkede ortaya çıkan mutasyonu mercek altına aldı.

54 BİN VAKA İNCELENDİ

Sonuçları saygın tıp dergisi British Medical Journal’da da yayınlanan araştırmaya göre, 54 bin 906 corona virüsü vakasından oluşan örneklem içinde B.1.1.7 mutasyonu 227 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, diğer mutasyonlar aynı sayıda vakadan oluşan örneklemde 141 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Buna göre İngiltere’de geçen yıl tespit edilen daha bulaşıcı corona virüsü mutasyonunun, virüsün diğer tiplerine kıyasla yüzde 30 ile yüzde 100 arasında daha ölümcül olduğu belirtildi.

100’DEN FAZLA ÜLKEYE YAYILDI

B.1.1.7 mutasyonu Eylül 2020’de ilk kez İngiltere’de tespit edilirken, takip eden süreçte 100’den fazla ülkeye yayıldı. B.1.1.7 mutasyonunun genetik diziliminde 23 farklı mutasyon var ve bunların bir kısmı yayılmasını kolaylaştırıyor. Bilim insanları bu mutasyonun, daha önce baskın olan corona virüsüne kıyasla yüzde 40 ile yüzde 70 arasında daha bulaşıcı olduğunu belirtiyor.

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Yayınlanma Tarihi:14:52,