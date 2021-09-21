Vatikan’ı alarma geçiren kare: Papa’yla buluştuktan günler sonra coronaya yakalandı

Papa Francis'in Slovakya ziyareti sırasında bir araya geldiği rahip Jan Babjak'ın, söz konusu buluşmadan günler sonra corona virüsüne yakalandığını açıklaması Vatikan'ı alarma geçirdi.

Sozcu.com.tr

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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, temmuz ayında geçirdiği ameliyatın ardından ilk yurt dışı ziyaretini 12-15 Eylül tarihleri arasında Macaristan ve Slovakya’ya düzenledi.

Papa’nın gezileri sırasında görüştüğü rahiplerden birinin corona virüsüne yakalandığı ortaya çıktı. 14 Eylül’de Slovakya’da tören ve ayinlere katılan Papa Francis, Presov şehrinde rahip Jan Babjak’la bir araya geldi.

‘HAFİF SEMPTOMLARI VAR’



Uluslararası ajansların da yakından görüntülediği o buluşmanın ardından Babjak, 18 Eylül’de corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Kiliseden yapılan açıklamada, “Rahip Jan Babjak’a 18 Eylül’de yapılan corona virüsü testlerinin sonucu pozitif çıktı. Kendisini hemen karantinaya aldı. Babjak aşılanmış ve yalnızca hafif semptomlar göstermektedir” denildi.

Test sonucunun Vatikan’a bildirildiği belirtilirken, Papa Francis’in de corona aşılarını tamamladığı vurgulandı.