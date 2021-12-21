Videolar ortaya çıktı, Rusya sınıra tank, roket ve asker yığıyor

Batı dünyası ile gerilim yaşayan Rusya'nın son dönemde sıklıkla gündeme gelen "Ukrayna'yı işgal edecek" iddiası ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild, sosyal medyada paylaşılan ve sızdırılan videoları derleyerek bir inceleme yaptı.

Alman gazetesi, son dönemde Rusya-Ukrayna sınırına yakın bölgelerde yaşayanların sosyal medyada paylaştığı askeri silah, mühimmat, zırhlı araç ve tank gibi videoların sayısının arttığına dikkat çekti.

“SINIRDAN 15 KİLOMETRE UZAKTA TUTULUYOR”

Rusya’nın aylardır Ukrayna sınırına ağır silah ve ekipman taşıdığına dikkat çeken gazete, “İlk olarak Nisan ayında daha sonra Ekim ayında çok sayıda tank, personel, roketatar ve benzeri silahlar Ukrayna sınırına gönderildi. Silahlar ve araçlar Ukrayna sınırından 15-20 kilometre uzakta tutuluyor” yorumunu yaptı.

Fakat Bild’e konuşan askeri uzmanlar ve analistler, Rusya Devlet Başkanı Putin’in planlarının bilinemediğini ve ne tür bir saldırı gerçekleştireceğinden emin olamadıklarını aktardı. Bild, özellikle son birkaç günde tank ve ağır silahların yanı sıra lojistik araçları, askeri ambulans ve benzeri araçların bölgeye gönderildiğini duyurdu.

Kasım ayının sonunda açıklamalarda bulunan üst düzey bir NATO yetkilisinin sözlerini hatırlatan gazete, “Tanklar bizi endişelendirmiyor. Biz sadece sınıra ambulans gönderilmeye başladığında cidden endişeleniriz” dediğini aktardı.

Bild’e konuşan Rusya uzmanı ve savunma stratejileri analisti Andy Scollick ise, “Ukrayna’ya büyük çaplı bir saldırı için Rus ordusunun karadan desteğe, mühimmata ve yaralananlara müdahale etme ihtiyacı doğuyor. Çok sayıda yaralıyla mücadele etmek için sağlık ekiplerine ihtiyaç var” dedi.

Öte yandan bazı fotoğraf ve videolarda çok sayıda Rus askerinin kar içinde ilerlediğine de dikkat çeken uzmanların yorumlarını değerlendiren Alman gazetesi, “Askerlerin bölgede olması birkaç hafta içinde saldırı gerçekleştirebilir” yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir ABD'de Ukraynalı direnişçilere askeri destek planı masada

İlginizi Çekebilir Endişe büyüyor: Rusya, Noel arifesinde Ukrayna'yı işgal edecek