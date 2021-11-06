Vietnamlı komünist bakan Nusret’in restoranında 19 bin liralık biftek yerken yakalandı

Vietnam Güvenlik Bakanı To Lam'ın, fiyatlarıyla gündemden düşmeyen Nusret'in Londra'daki restoranında ve 19 bin TL'lik altın kaplamalı et yediği görüntüler, ülkede krize yol açtı.

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Saltbea (Tuzlama) hareketi ile tüm dünyada tanınan Türk işletmeci Nusret Gökçe, bu kez ilginç bir haberle İngiliz basının gündemine geldi.

Vietnamlı Komunist Partili Bakan To Lam, İngiltere’nin başkenti Londra’da açılan Nusr-Et restoranında çekilen videosu gündem oldu. Güvenlik Bakanı To Lam’ın Nusret’in elinden 1450 sterlinlik (19 bin lira) altın kaplama tomahawk bifteği yerken çekilen görüntüleri ülkede gündem oldu.

‘Salt Bae’ hareketiyle tanınan Nusret’in Londra’daki restoranında David ve Victoria Beckham, Leonardo DiCaprio ve Wayne Rooney gibi isimler de yemek yemiş, Nusret uzun süre manşetlerden düşmemişti.

Görüntüler restoranın Tiktok sayfasında yayınlanmasının hemen ardından silindi. İnsanların ayda ortalama 150 dolar (ortalama 1453 TL) kazandığı Vietnam’da videonun ortaya çıkması ise krize yol açtı.

Video kısa sürede viral olurken, sosyal medyada Lam’i böylesine abartılı bir yemek yediği için eleştiri yağmuruna tuttular.

Sosyal medya kullanıcılar, ‘Milyonlarca insan corona virüsü yüzünden işsiz kalmışken, söyleyecek hiçbir kelime yok.’, ‘Parayı nereden buldu? Onun maaşı o bifteği karşılamaya yetmez.’ ‘Vergi paralarımızı lüks için yediler’ gibi ifadelerle bakanı eleştirdi.

Videoda ayrıca Vietnam bakanlığı sözcüsü To An Xo’nun Lam’ın yanında oturduğu görülüyor.

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