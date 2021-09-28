WSJ: ‘ABD, Rusya’dan üs talep etti’

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'nin Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüştüğü, Afganistan'daki operasyonlara yakın bir bölgeden üs talep ettiği iddia edildi.

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ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Pentagon’da üst düzey bir askeri yetkilinin Rus mevkidaşı ile Afganistan’da ortaya çıkan herhangi bir terör tehdidine yanıt vermek için ordusunun Orta Asya’daki üslerini kullanma konusundaki bariz bir teklifini görüştüğünü öne sürdü.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’nin Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile Helsinki’de görüştüğü ve başta Afganistan’dan çekilme süreci olmak üzere birçok konuyu ele aldığını açıklanmıştı. Gazetenin iddiasına göre, bu görüşmede, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, üs talebini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletmek üzere Orgeneral Gerasimov’a aktardı.

FİKİR PUTİN’DEN ÇIKTI

WSJ, Putin’in 16 Haziran’da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sırasında Amerikan askerlerine Rus üslerinde ev sahipliği yapabilecekleri fikrini ortaya attığını öne sürdü. ABD’li yetkililer, Putin’in sadece bir tartışma konusu mu dile getirdiğini yoksa ciddi bir teklifi mi ima ettiğini anlamadıklarını öne sürdü.

Afganistan’dan tamamen çekilme kararı alan ABD yönetimi, bölgedeki ülkelerden üs talebinde bulunmuş, ancak olumlu bir yanıt alamamıştı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Şimdilik ABD, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere Körfez bölgesindeki üslere güveniyor.

Yasalara göre, ABD’nin Rusya ile askeri iş birliği yapması yasak.

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