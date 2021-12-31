Ya cezasına itiraz edecek ya da konuşup başkanların başını yakacak

Dünyanın gözü ABD'deki seks ticareti davasında... Önceki gün suçlanan bulunan Ghislaine Maxwell'in savcıyla anlaşma yaparak devlet başkanlarının isimlerini vermesi gündemde.

Tayfun HOPALI / ABD

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Amerika’yı yıllardır meşgul eden küçük kızların ünlü isimlere seks kölesi yapılması davasında gözler önceki gün suçlu bulunan ve 65 yıla kadar hapis cezası alması beklenen Ghislaine Maxwell'de…

İş insanı Jeffrey Epstein’ın sevgilisi ve suç ortağı olan Maxwell’in önünde iki seçeneği bulunuyor: Ya karara itiraz edecek ya da savcılıkla iş birliği yaparak dosyalarda isimleri geçen devlet başkanları ve iş adamlarının adını vererek büyük siyasi ve toplumsal skandal yaratacak.

Yaşı küçük kızları seks kölesi gibi kullandığı iddiasıyla tutuklandıktan sonra cezaevinde intihar eden iş insanı Jeffrey Epstein’ın sevgilisi ve suç ortağı olan Maxwell komplo, seks ticareti ve reşit olmayan çocuklarla yasadışı cinsel faaliyette bulunmak iddialarından suçlu bulunmuştu.

Maxwell’in avukatlarından Bobbi C. Sternheim, “Ghislaine’in masumiyetine kesinlikle inanıyoruz. Açıkçası, karar bizi çok hayal kırıklığına uğrattı. Temyiz üzerinde çalışmaya çoktan başladık ve onun haklı çıkacağından eminiz” dedi.

Maxwell işbirliği yaparsa savcılarla yaptığı anlaşma nihayetinde başkalarına karşı tanıklık etmeye istekli olup olmadığı veya iş birliğinin diğerlerinin mahkum edilmesine yol açıp açmadığı da dahil olmak üzere yardımının boyutuna göre cezasından indirim alabilir.

Davalar boyunca Trump, Clinton, İngiliz kraliyet ailesinden prens Andrew gibi bir çok iş adamı ve ünlü isim gündeme gelmişti.

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