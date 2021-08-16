Yangınlarla mücadele eden Yunanistan Bakan Yardımcısı Hardalias kalp krizi geçirdi

Yunanistan’dan yaklaşık bir aydır süren yangınlarla yoğun mücadele eden Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

YAŞAR ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan'da yaklaşık bir aydır süren yangınlarla yoğun mücadele eden Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias'ın kalp krizi geçirdiği açıklandı. Agia Olga Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Hardalias'ın iki damarına stend yerleştirildiği belirtildi.

Yangınlar nedeniyle son on gündür yoğun tempoda çalışan Hardalias'ın aşırı yorgunluk ve stresten dolayı kalp krizi geçirdiği ve yaklaşık 4 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi altın olacağı belirtildi.

Hardalias'ın tedavi süresince görevini Sivil Koruma Genel Sekreteri Vassilios Papageorgiou'nun üstlendiği açıklandı.

İlginizi Çekebilir Yunanistan'da 63 farklı yerde orman yangını