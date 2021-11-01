Yazarın cesedi yakıldı, külleri son kitabının mürekkebine karıştırıldı

Belçika'da geçtiğimiz mayıs ayında hayatını kaybeden yazar Pieter Haspeslag'ın yakılan cesedinin külleri, geçtiğimiz günlerde yayınlanan son kitabının basımında kullanılan mürekkebin içine karıştırıldı. Haspealg'ın küllerinin karıştırıldığı mürekkep, kitabın sadece ilk 25 bin adedinde kullanıldı.

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Belçikalı yazar Pieter Haspeslag, geçtiğimiz mayıs ayında akciğer hastalığı nedeniyle 68 yaşında hayatını kaybetmişti. Kitaplarını “Pieter Aspe” adıyla imzalayan Haspeslag’ın “Pieter Van In” adlı bir hayali müfettişin hikayelerini anlattığı “Van In” adlı kitap serisinin yayınlanan 5. ve son kitabında kullanılan mürekkep gündem oldu.

İLK 25 BİN KİTAPTA KULLANILDI

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan kitabın ilk 25 bin adedi için kullanılan mürekkebin içine yazarın özel bir hatırası olarak yakılan cesedinin külleri karıştırıldı.

Haspeslag’ın eşi Tamara Hangeraf, Brugge kentinde belediye binasında düzenlenen kitabın tanıtım töreninde yaptığı açıklamada, “Haspeslag’ın birçok hikayesi burada geçti. Aynı zamanda burası evlendiğimiz yer. Bizim için burada her şey başladı ve burada bitiriyoruz” ifadelerini kullandı.

8 ROMANI BULUNUYOR

2’si çocuklar için olmak üzere 8 romanı bulunan Pieter Haspeslag, 2010 yılında Hercule Poirot Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülmüştü.

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