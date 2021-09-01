Yazışmalar ortaya çıkardı: İngiltere, vatandaşlarını saldırının olacağı bölgeye gönderdi

Afganistan'daki İngiliz Büyükelçiliği'nin, 26 Ağustos'ta Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik terör saldırısından saatler önce Afganlara Abbey giriş kapısına gitmeleri talimatı verdiği öne sürüldü.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz hafta Afganistan’da meydana gelen ve 170 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırılarıyla ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı.

BBC’de yer alan habere göre, Kabil’deki İngiliz Büyükelçiliği ülkeden kaçmaya çalışan Afgan vatandaşlarını havaalanının Abbey kapısına yönlendirdi. Üstelik yetkililer bir süredir burada gerçekleşmesi olası bir terör saldırısı hakkında vatandaşları uyarıyordu.

“ONLARIN TAVSİYELERİNE UYSAM HAYATTA DEĞİLDİM”

BBC’nin ulaştığı e-postalara göre; ABD ve İngiltere’nin saldırılardan bir gün önce vatandaşlarına “terör saldırısı tehdidi” nedeniyle Kabil havalimanına seyahat etmemeleri uyarısında bulunmasına rağmen, İngiliz Büyükelçiliği, Afganları saldırının olduğu Baron Hotel’in yakınındaki Abbey kapısını kullanmaları için yönlendirdi.

BBC’nin güvenlik gerekçesiyle ismini paylaşmadığı eski tercüman, “Onların tavsiyelerine uysaydım, artık hayatta değildim. Yapmayacağımı söyledim çünkü durum kötüye giderken güvende hissetmiyordum. Oraya gitmek delilik olurdu ve bu (gitmemek) hayatımı kurtardı. Hayatlarımızı kurtaran kendi kararımızdı.” ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık Dış İlişkiler Ofisi’nden patlamanın bir gün öncesinde gönderilmiş talimatta Afganistan’daki güvenlik durumunun ‘belirsiz’ olduğu notu geçilmişti. Notta ‘Hali hazırda devam eden ve yüksek bir terör saldırısı ihtimali var’ denilmişti.

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