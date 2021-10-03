Yemen’de Husilerden füzeli saldırı: 8 ölü, 14 yaralı

İran destekli Husilerin, Yemen’in doğusundaki Marib kentine düzenlediği füzeli saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yemen'de İran destekli Husilerin, Marib kentini ele geçirmeye yönelik saldırıları devam ediyor. Husiler, Marib kentindeki askeri bölgelere balistik füzeli saldırı düzenledi.

Roketlerden 3'ü bir yerleşim bölgesine isabet ederken, saldırıda 4’ü çocuk, 3’ü kadın olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti.

Aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi de yaralandı. Saldırıda bir evin yıkıldığı ve birkaç evde de hasar meydana geldiği bildirildi.

Yemen medyasında yer alan haberlerde ise 4 yaşındaki bir kız çocuğu ve 2 yaşındaki erkek kardeşinin evlerine isabet eden bir füze sonucu yaşamını yitirdiği, annelerinin ise ağır yaralandığı ifade edildi.