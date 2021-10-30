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Yemen’de ortalık kan gölüne döndü: 12 ölü, 43 yaralı

Yemen'in güneyindeki Aden Havaalanı yakınlarında bomba yüklü aracın patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi de yaralandı.

Yayınlanma: 21:07 - 30 Ekim 2021 Güncellenme:
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Yemen’in güneyindeki Aden Havaalanı yakınlarında bomba yüklü araç patladı. Aden Uluslararası Havalimanı’nın dış kapısını hedef alan patlamada, 12 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi de yaralandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI SEFERBER EDİLDİ

Aden’deki Al-Jumhouri Genel Hastanesi’nden yetkililer, acil durum merkezinde hala çok sayıda yaralının tedavisinin sürdüğünü ve tüm sağlık personelinin seferber edildiğini söyledi. Yetkili ayrıca, yaralılar için kan bağışı çağrısı yapıldığını da bildirdi.

Patlamanın havalimanının yakınlarındaki bir otelde büyük bir yangına neden olduğu aktarıldı.

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