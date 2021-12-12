Yeni Kaledonya 3’üncü kez ‘bağımsızlığı’ reddetti

Fransa’ya bağlı Yeni Kaledonya, 3’üncü kez sandık başına gittiği bağımsızlık referandumunda resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 96,5 “hayır” oy oranıyla bağımsızlığı reddetti.

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Fransa’ya bağlı özerk 270 bin nüfuslu Yeni Kaledonya’da halkı, bugün 3'üncü kez “bağımsızlık” referandumu için sandık başına gitmişti. Oy verme işlemenin sona ermesinin ardından resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Referanduma katılım oranının yüzde 43,9 olduğu ifade edilerek ve yüzde 96,5 oranında “hayır” oy oranıyla halkın bağımsızlığı reddettiği aktarıldı.

Resmi olmayan sonuçların ardından konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Kaledonyalılar Fransız kalmayı seçtiler. Buna özgürce karar verdiler” ifadelerini kullanarak, “Seçmenlerin yıllar içinde derin bir bölünmüşlük içinde kaldığını göz ardı edemeyiz. Artık bir geçiş dönemi başlıyor” dedi.

“BU REFERANDUM BİZİM DEĞİL”

Bağımsızlık yanlısı bir lider olan Yeni Kaledonya Kongre Başkanı Roch Wamytan yaptığı açıklamada, Fransız hükümetinin üçüncü referandumu yerel yas geleneklerine saygı göstererek Eylül 2022’ye erteleme çağrısını reddettiğini belirterek, “Bu referandum bizim için üçüncü referandum değil. Sadece iki meşru referandum olduğunu düşünüyoruz. 2018 ve 2020. Bu referandum bizim değil, Fransız devletinin referandumu” dedi.

ŞİDDET OLAYLARINDAN KORKULUYOR

Adada yaşayan ve çoğunlukla bağımsızlık isteyen yerli Kanak halkının, corona virüsü salgını nedeniyle ilan edilen 12 aylık yas dönemi kapsamında sandığa gitmeme çağrısı yapmasının referandum sonuçlarını önemli oranda etkilediği ifade edildi.

Analistler ise, “hayır” oyunun bağımsızlık destekçilerini kızdıracağından ve adada istikrarsızlık meydana getireceğinden korkuyorlar. Fransa tarafından 1853’te ilhak edilen ve 1946’da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu’na katılan Yeni Kaledonya'da, 1980'lerde bağımsızlık yanlıları ile Fransız yanlıları arasında çatışmalar patlak vermişti.

Yeni Kaledonya ayrıca, Macron’un Fransa'nın Pasifik’teki etkisini artırma planının merkezinde yer aldığı biliniyor.

KALEDONYALULAR BAĞIMSIZLIK İÇİN SON ŞANSINI KULLANDI

1998'de yapılan Noumea Anlaşması kapsamında 3 kez bağımsızlık referandumu düzenleme hakkı tanınan Yeni Kaledonya'da 2018 yılındaki referandumda sandıktan yüzde 56.7 oranında “hayır” oyu çıkmıştı. Kayıtlı seçmenin yüzde 80'ininden fazlasının sandığa gittiği 2020'deki referandumda ise seçmenlerin yüzde 53.3'ü bağımsızlığa “hayır” demişti.

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