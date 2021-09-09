Yeni Zelanda Başbakanı’ndan “Covid-19 hastalarıyla seks yapmayın” uyarısı

Çok sıkı önlemlere rağmen vaka sayılarının tekrar artışa geçtiği Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınının başladığı günden beri sınırlarını sık sık kapatan ve çok sıkı Covid-19 önlemleri alan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield ile günlük basın toplantısını gerçekleştiren Ardern, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubu, Auckland’daki bir hastanede bir hasta ile refakatçinin cinsel ilişkiye girdiğine dair iddialar ile ilgili soru sordu.

Soru sorulurken Yeni Zelanda Başbakanı, surattan surata girerken Dr. Bloomfield da, “Şu an içinde bulunduğumuz ortamda bu yüksek riskli bir aktivite” dedi. Daha sonra söz alan Ardern ise, “Ben genel olarak Covid-19 durumundan bağımsız olarak bu tür etkileşimlerin hastanelerin ziyaret saatlerinde yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Benim fikrim bu” dedi.

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