Yeni Zelandalı siyasetçi doğuma bisikletle gitti

Yeni Zelandalı vekil Julie Anne Genter, bu sabah sancıların artması sonrasında bisikletine atladı ve hastaneye gitti... Sabaha karşı hastaneye ulaşan Genter, bir saat içinde doğum yaptı.

Sozcu.com.tr

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Yeni Zelanda’da Yeşiller Partisi’nin vekili olan Julie Anne Genter uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu…

Sabah saatlerinde doğum sancılarının başlamasından sonra bisikletine atlayıp hastaneye giden Genter, hastaneye ulaştıktan bir saat sonra doğum yaptı.

Genter’in bisikletle hastaneye giderken çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşılırken Genter, “Sabah 03.04 sularında ailemizin yeni üyesini karşıladık. Bisikletle hastaneye gitmeyi planlamıyordum fakat sonunda böyle oldu” dedi.

Genter, “Gece 02:00’de evden çıkarken sancılar o kadar kötü değildi fakat hastaneye vardıktan 10 dakika sonra sancı artmaya başladı” dedi. 2018’de ilk çocuğunu doğurmak için de hastaneye giden Genter, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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