Yetkililer: Trene binenlere Covid-19 bulaşabilir
İngiltere'de yapılan bir araştırma, ülkedeki tren sistemini kullananlara Covid-19 bulaşma riskinin yüksek olduğunu gözler önüne serdi.
İngiliz Daily Telegraph gazetesinde yer alan haber, yakın zamanda yapılan bir araştırmayı merkezine aldı. Covid-19’un trenlerde bulaşabileceğine yönelik bir modelleme yapan yetkililer, vagon içindeki insanlara corona virüsü bulaşabileceğini ortaya çıkardı.
Demiryolu Güvenlik ve Standartları Komitesi tarafından hazırlanan analizde trene binenlerin Covid-19’dan ölebileceklerine dair korkutucu bir uyarı yapıldı. Araştırmada potansiyel olarak bu yıl sonuna kadar trenlere binen yüzlerce kişinin hastalıktan ölebileceği belirtilirken bu sayının iki veya üç kat artabileceğine dikkat çekildi.