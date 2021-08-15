Yetkililer: Trene binenlere Covid-19 bulaşabilir

İngiltere'de yapılan bir araştırma, ülkedeki tren sistemini kullananlara Covid-19 bulaşma riskinin yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

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İngiliz Daily Telegraph gazetesinde yer alan haber, yakın zamanda yapılan bir araştırmayı merkezine aldı. Covid-19’un trenlerde bulaşabileceğine yönelik bir modelleme yapan yetkililer, vagon içindeki insanlara corona virüsü bulaşabileceğini ortaya çıkardı.

Demiryolu Güvenlik ve Standartları Komitesi tarafından hazırlanan analizde trene binenlerin Covid-19’dan ölebileceklerine dair korkutucu bir uyarı yapıldı. Araştırmada potansiyel olarak bu yıl sonuna kadar trenlere binen yüzlerce kişinin hastalıktan ölebileceği belirtilirken bu sayının iki veya üç kat artabileceğine dikkat çekildi.

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