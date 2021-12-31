Yılın son günü Kardak’ta gerginlik yarattılar

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak kayalıklarına gelmek isteyen 6 Yunan balıkçı kayığı ile 1 Yunan sahil güvenlik botunu bölgede devriye gezen Türk sahil güvenliği uzaklaştırdı. Sahil güvenliğin Yunan botunu ve balıkçılarını uzaklaştırma anları SÖZCÜ tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak kayalıklarına Kilimli (Kalimnos) ve Leros adalarında bugün öğleden sonra gelip ağ atmak isteyen Yunan balıkçılar ile 1 adet Yunanistan sahil güvenlik botuna bölgede devriye gezen Türk sahil güvenlik botu engel oldu.

TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ BÖYLE UZAKLAŞTIRDI

Yunanlı balıkçıların ve sahil güvenlik botunun Kardak kayalıklarına bir milden fazla yaklaşmasını engelleyen Türk sahil güvenlik botunun, Yunan botu ve balıkçılarını önüne alarak bölgeden uzaklaştırması saniye saniye görüntülendi.

Yaklaşık üç saat bölgede Kalan balıkçılar daha sonra geldikleri adalara geri döndüler. Türk sahil güvenlik botunun Kardak kayalıklarına yakın bölgede devriye nöbetini sürdürdüğü görüldü.

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