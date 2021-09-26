Yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var

Amerika’da Chicago ve Pasifik Kuzeybatı bölgesi arasında sefer yapan Amtrak Treni nedeni belirlenemeyen bir şekilde raylardan çıktı.

Tayfun HOPALI / ABD

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Yetkililer ilk belirlemelere göre üç kişinin hayatını kaybettiğini onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı.

Demiryolundan yapılan açıklamada, Amtrak’ın Empire Builder treninden beş vagonun Montana, Joplin yakınlarında raydan çıktığı ve çok sayıda yolcunun yaralandığı belirtildi. Olay dün yerel saatle 16.00 sıralarında meydana geldi.

Trende kaza sırasında yaklaşık 147 yolcu ve 13 mürettebat bulunuyordu. Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı açıklandı.