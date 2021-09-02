Yollar kapandı, binlerce yardım çağrısı geldi! ABD dehşeti yaşıyor

ABD’de Ida Kasırgası’nın etkisi sürüyor. New York, New Jersey ve Pennsylvania'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi. Öte yandan Pennsylvania'da şiddetli yağışların neden olduğu seller ve fırtına sonucu devrilen ağaçlar nedeniyle 376 yol ulaşıma kapandı.

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ABD'de Ida Kasırgası'nın ardından meydana gelen sellerde can kaybı artmaya devam ediyor. New York, New Jersey ve Pennsylvania’da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

ÇOCUKLAR DA ÖLDÜ

New York kentinde aralarında 2 yaşında bir bebeğin de bulunduğu 9 kişi, New Jersey'de ise aynı apartmanda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

New York Polis Komiseri Dermot Shea, New York'ta hayatını kaybedenlerin 8'inin Queens semtinde bulundukları konutların bodrum katında olduğunu aktarırken, 1 kişinin ise New York'u Long Island’a bağlayan Grand Central Parkway’de bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, Philadelphia’da ise “birden fazla can kaybı” olduğunu belirterek, daha fazla ayrıntı vermedi. Yetkililer, vatandaşlardan komşularını kontrol etmeleri çağrısında da bulundu.

“DAHA ÖNCE GÖRÜLMEYEN KORKUNÇ BİR FIRTINA”

New York Valisi Kathy Hochul ve New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentteki sel felaketinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

De Blasio, Ida’yı “Daha önce görülmeyen korkunç bir fırtına” olarak nitelendirerek, insanları kurtaran ilk müdahale ekiplerine teşekkür etti. “Bazı New Yorkluların ödediği bedel korkunç ve trajikti. Dün tam bu anda hayatta olan 9 kişi” ifadelerini kullanan de Blasio, “Şu anda yas tutan aileler var” dedi.

De Blasio ayrıca, şehrin yeniden toparlanmasına yardımcı olmak için “maksimum” federal yardımın sağlanacağını beklediğini açıkladı.

“BU SEFER GÜVENLİK AÇIĞIMIZIN OLDUĞU YER SOKAKLARIMIZ”

New York Valisi Hochul ise yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile konuştuğunu ifade ederek, Biden'ın yıkıcı fırtınanın ardından kente tam destek vereceğini aktardı. “İlk kez bu oranda ani bir sel olayı yaşıyoruz” ifadelerini kullanan Hochul, “Bu sefer güvenlik açığımızın olduğu yer sokaklarımız” dedi.

Hochul, drenaj sistemlerinin iyileştirilmesi gerektiğini ve altyapı yatırımlarının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bunun bir daha olmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı. Vali Hochul, sadece Rockland ve Westchester ilçesinde 100’den fazla kişinin kurtarıldığını açıkladı.

BİNLERCE YARDIM ÇAĞRISI GELİYOR

Pennsylvania Acil Durum Yönetim Ajansı Müdürü Randy Padfield yaptığı açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve binlerce yardım çağrısı aldıklarını belirtti. Padfield, yalnızca Montgomery County’de en az 500 yardım çağrısı alındığını aktardı. Az sayıda can kaybına ait raporların olduğunu açıklayan Padfield, ancak devlet yetkililerinin bu raporları henüz doğrulamadığını kaydetti. Padfield, eyaletin güneydoğu kısmı hariç çoğu bölgesinde sel sularının çekildiğini açıkladı.

Pennsylvania Valisi Tom Wolf ise ülkenin yavaş yavaş “iyileşme moduna” geçtiğini ve “önlerinde uzun bir yol olduğunu” aktardı. “Pennsylvania’da birçok insanın canının yandığını biliyorum” ifadelerini kullanan Wolf, eyaletin farklı bölgelerinde tarihi yağışlar yaşandığını ve eyaletin güneydoğu kesiminde en fazla hasarın meydana geldiğini açıkladı.

230’DAN FAZLA YOL ULAŞIMA KAPANDI

Pennsylvania Ulaşım Departmanı tarafından yapılan açıklamada, eyalet çapında 376 yolun ulaşıma kapalı olduğu aktarıldı. Söz konusu yolların 230’dan fazlasının sel nedeniyle, geri kalanın ise devrilen ağaçlar ve elektrik direkleri nedeniyle ulaşıma kapandığı ifade edildi.

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