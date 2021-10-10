Yunan bakan sınırda konuştu: Her türlü saldırıya cevap vermeye hazırız

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Batı Trakya’daki Türkiye Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu.

Yaşar ANTER

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Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı ve iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Takis Theodorikakos Batı Trakya'nın Dedeağaç (Evros) ilindeki Meriç Nehri sınırında bulunan ve yapımına bir yıl önce başlanan 37 kilometre uzunluğundaki çelik ve betondan yapılı dev sınır duvarlarını ziyaret etti.

TÜRK ASKERLERİNİN BULUNDUĞU BÖLGEDE AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye ile Yunanistan arasında bulunan Nea Vysa ve Kastanies sınır kapılarında Türk askerlerinin de bulunduğu bölgeye 50 metre kadar yaklaşan Takis Theodorikakos'in burada yaptığı açıklamalar Yunanistan medyasında günün konusu oldu.

250 YENİ SINIR MUHAFAFIZI GELİYOR

Theodorikakos yaptığı açıklamada 37 kilometrelik çelik ve beton çitin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, sınır bölgesine 250 yeni sınır muhafızı konuşlandırılacağını söyledi ve “Yunanistan’ın Türkiye ile olan sınırı aynı zamanda Avrupa Birliği’nin de sınırıdır. Yunanistan genelinde vatandaşların güvenliğinin bir koşulu olan sınır güvenliğini güçlendiren 37 kilometrelik çitin tamamlanmasına çok az kaldı” diye konuştu.

HER TÜRLÜ TEHDİT VE SALDIRIYA CEVAP VERMEYE HAZIRIZ

Theodorikakos açıklamasının devamında ise, “Yunanistan, Avrupa hukukunun ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır ve aynı zamanda, anavatan sınırlarına yönelik herhangi bir yeni tehdit veya saldırıyla karşı karşıya kalmaya kesinlikle hazırız. Yunan-Fransız anlaşmasının imzalanmasından sonra, daha da güçlendik. Güvenlik güçleri vatandaşlarla ve yerel yönetimle birlikte hareket etmektedir. Sınır güvenliği bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri altında tam teyakkuzda ve hazırız” ifadelerini kullandı.

Theodorikakos daha sonra Yunanistan Emniyet Teşkilatı'nın operasyon merkezlerinden biri olan Nea Vyssa ve ardından Orestiada Sınır Muhafız Bölümü'nün bulunduğu Heimonio köyünü ziyaret etti.

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