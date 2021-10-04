Yunan parlamentosunda çiftçi panik yarattı

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki parlamento binasına gelerek Meçhul Asker Anıtı önünde LPG’li kamyoneti ile havaya uçuracağını belirten çiftçi polisler tarafından son anda engellendi. Çiftçi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Syntagma Mahallesi Amalias Caddesi'ndeki parlamento binası önüne bugün sabah erken saatlerde gelen ve LPG'li kamyonetini Meçhul Asker Anıtı'nın önüne park ederek “Havaya uçuracağım burayı” diyerek bağırmaya başlayan 58 yaşındaki çiftçi korku dolu anlar yaşattı.

PATLAYICI MADDEYE RASTLANMADI

Polislerin psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen çiftçiyi gözaltına almasının ardından bomba arama ekipleri kamyonetin içerisinde ve etrafında arama yaparken bölge tamamen yaya ve araç trafiğine kapatıldı.



Polisler yaptıkları aramada patlayıcı madde bulamadı. Messina kentinde yaşadığı tespit edilen çiftçinin aracında bir adet havalı tabanca bulundu. Çiftçi Attika Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesi alınmaya başlandı.

Kamyonetin olay yerinden kaldırılmasının ardından parlamento caddesi trafiğe açıldı.