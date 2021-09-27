Yunan vekil Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırım istemiş

Yunanistan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Manolis K. Kefalogiannis aracılığıyla Kızılhisarlı ve Girit Adası yakınlarında ilan ettiği Navtex nedeni ile Türkiye’ye yine ekonomik yaptırım talep ettiği ortaya çıktı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan medyasında bugün yer alan haberlerde Yunanistan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Manolis K. Kefalogiannis aracılığıyla Türkiye'ye yine ekonomik yaptırım talep ettiği belirtildi.

TÜRKİYE'NİN AKDENİZ’DE NAVTEX İLANI RAHATSIZ ETTİ

Yunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi Avrupa Parlamentosu Milletvekili Manolis K. Kefalogiannis, Avrupa Komisyonu'na, Türkiye'nin Rodos ile Kızılhisarlı (Meis) adaları arasında ve Girit'in doğusunda ilan ettiği NAVTEX'in Yunanistan'ın kıta sahanlığında ve karasularında yapılan yasadışı bir provakatif ve kışkırtıcı eylem olduğunu, aynı zamanda Türkiye'nin bu hareketinin Uluslararası Hukuk ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne de aykırı olduğunu ileri sürerek bir soru önergesi sundu.

SORU ÖNERGESİNDE KIZILHİSARLI VE GİRİD ADASIN BÖLGESİNİ İŞARET ETTİ

Kefalogiannis'in verdiği soru önergesinde “Türk tarafı, Avrupa (Yunan) egemenlik haklarına karşı kışkırtıcı ve hukuka aykırı eylemlerine aynı şekilde devam etmektedir. Türkiye özellikle Antalya hidrografik istasyonu, Yunanistan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içinde bulunan ve NAVTEX'in düzenlenmesi yetkisine sahip olan Heraklion istasyonunun sorumluluk alanında bulunan Rodos, Kızılhisarlı Adası ve Girit'in doğusu arasında, BİLİM II araştırma gemisinin oşinografik ve iklimsel araştırmalarını yürütmek için NAVTEX yayınladı. Avrupa Komisyonuna soruyorum, Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Yunanistan'ın egemenlik haklarına yönelik yeni provokatif eylemine karşılık, nasıl bir adım atmayı ve Türkiye'ye hangi ekonomik yaptırımları uygulama niyetinde?” dediği belirtildi.

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