Yunanistan askeri ve patriotları Suudi Arabistan’a gönderildi

Yunanistan’a ait Patriot Yüksek İrtifa Füze Savunma Sistemi bataryaları Yunan askeri ekibiyle birlikte Suudi Arabistan’a gönderildi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait 40 subay ile Patriot Hava Savunma Sistemlerinin bulunduğu füze bataryalarının Suudi Arabistan'a gönderilmesi için başkent Atina yakınlarındaki Tanagra Hava Üssü'nde askeri tören düzenlendi.

Törene Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalyas, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Suudi Arabistan Krallığı'nın Atina Büyükelçisi Saad Alamman, Kuveyt'in Atina Büyükelçisi Saud Faisal Saud Aldaweesh, ABD'nin Atina Büyükelçiliği temsilcisi David Burger, Suudi Arabistan'ın Atina'daki Savunma Ataşesi Korgeneral Rashed Alaboudi ve ABD'nin Atina'daki Hava Savunma Müsteşarı Tuğgeneral Christopher Barber katıldı.

“PATRİOT FÜZELERİ ENERJİ GÜVENLİĞİNE KATKIDA BULUNACAK”

Milli Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos törende yaptığı konuşmada Suudi Arabistan'a gönderilen Yunan askeri ve Patriot Hava Savunma Sistemi bataryaları ile Yunanistan'ın bölgede istikrar unsuru olarak öne çıktığını ve enerji güvenliğine katkı sağladığını belirtti. Panayotopulos ayıca, Patriot Hava Savunma Sisteminin, Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept kapsamında Suudi Arabistan'a gönderildiğini söyledi.