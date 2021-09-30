Yunanistan Başbakanı: Türkiye ile silahlanma yarışına girmek istemiyorum

Atina Demokrasi Forumu’nda konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, “Macron ile stratejik bir ortaklığımız var. Türkiye ile silahlanma yarışına girmeye niyetli değilim" diye konuştu.

Yaşar ANTER

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Atina Demokrasi Forumu'nda New York Times gazetecisi Steven Erlanger’in sorularını yanıtlayan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Fransa ile geçen hafta yapılan savunma iş birliği anlaşmasıyla ilgili konuştu.

Miçotakis, “Anlaşma, üye devletlerin savunma yeteneklerinin yükseltilmesine ilişkin NATO yönergeleriyle uyumludur. Vatanımı savunmak benim görevim. Aynı zamanda, AB’nin, NATO’nun Kuzey Atlantik İttifakı’nın onayı olmadan dahil olmak istemediği alanlarda çıkarlarını savunmak için hareket etmesi yönünde açık bir duruştur. ABD ile savunma anlaşmasının 5 yıl daha uzatılmasını imzalamaya hazırız. ABD, Fransa ve Yunanistan arasında rekabet yok, bu girişimler birbirini tamamlıyor. NATO üyesi olmaktan gurur duyuyoruz, bu açık ara en başarılı ittifaktır” diye konuştu.

TÜRKİYE İLE BİR SİLAHLANMA YARIŞINA GİRMEYETE NİYETLİ DEĞİLİM

Miçotakis, Türkiye ile ilgili bir soruya da dikkat çekici yanıtlar verdi.

Yunanistan’ın başbakanı, “Yaptığımız yatırımlar ülkenin mevcut mali çerçevesi içindedir ve hiçbir durumda diğer önceliklerimizin zararına yapılmamaktadır. Türkiye ile bir silahlanma yarışına girmek niyetinde değilim ancak ülkemizin egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak durumundayız” dedi.

Miçotakis, açıklamasının devamında 2015 yılında yaşanan göçmen akınının bir daha yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

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