Yunanistan Başbakanı’ndan Türkiye açıklaması: Çıkarlarımız örtüşüyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, göç krizi konusunda Türkiye ile çıkarlarının örtüştüğünü bildirirken, yasadışı göçe savaş açtığını açıkladı. Aynı zamanda Yunanistan'ın savaş filosuna 6 Rafele savaş uçağı dahil etmek için Fransa ile anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Afganistan’da meydana gelen gelişmelerin ardından meydana gelebilecek olası bir göçmen krizine dair açıklamalarda bulundu. Mitsotakis, insan kaçakçılarına yönelik açtığı savaşın sürdüğünü belirtirken, bu ağları ‘yok edeceğine’ dair söz verdi.

Mitsotakis, Cumartesi günü Selanik Uluslararası Fuarı’ndaki açılış konuşmasının ardından Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, AP haber ajansının bir sorusuna yanıt olarak, Afganistan’dan yeni bir mülteci dalgası beklemediğini söyledi. Mitsotakis, “Amacımız herhangi bir göç dalgasını sınırlarımıza ulaşmadan çok önce durdurmak. Bu konuda Yunanistan’ın ve Türkiye’nin çıkarları örtüşüyor” dedi.

Mitsotakis, Yunanistan’ın aktif bir sınır koruma stratejisi benimsediğini ve göçmen akışlarının geçen yıla göre “büyük ölçüde azaldığını” vurguladı.

Yunanistan, Türkiye’nin ‘Yunanistan, göçmenleri deniz yoluyla geri püskürtüyor’ iddialarının da doğru olmadığını ifade etti.

RAFALE SAVAŞ UÇAĞI ADIMI

Mitsotakis, daha önce yaptığı açıklamalarda, Yunanistan’ın milli hasılasının yüzde 2’sinden fazlasını savunmaya harcadığını söylemişti. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fransa, Atina’nın altı Rafale savaş uçağı daha alacağını teyit etti. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Yunanistan’ın Fransa’dan satın alacağı Rafale savaş uçaklarının sayısının 18’ten 24’e yükseldiğini duyurdu. Parly, Twitter’dan bugün yaptığı paylaşımda, “Harika haber. Yunanistan altı Rafale daha satın almaya yönelik niyetini beyan etti. Birlikte gerçekten özerk bir Avrupa inşa etme yolunda ilerliyoruz” ifadesini kullandı.

Yunanistan, Fransız şirketi Dassault Aviation tarafından üretilen uçaklardan satın alan ilk Avrupa ülkesi olmuştu. Atina, geçen Ocak ayında 2,5 milyar euroluk bir anlaşma kapsamında 12’si ikinci el olmak üzere, 18 Rafale almak için sipariş vermişti.

İlginizi Çekebilir 9 ayda Yunanistan'ın geri ittiği 1541 kaçak göçmen kurtarıldı