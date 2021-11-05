Yunanistan Büyükelçisi’nden iki ülke ilişkileriyle ilgili açıklama

Türkiye'nin Yunanistan Büyükelçisi Burak Özügergin, son dönemde gergin olan Türkiye- Yunanistan ilişkileri hakkında konuştu. Özügergin, ilişkilerin çözümünde 'karşılıklı diyalog' çağrısında bulundu.

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Türkiye’nin Yunanistan Büyükelçisi Burak Özügergin, 2021 Selanik Zirvesi’nde iki ülkenin son dönemdeki ilişkileri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özügergin, Yunanistan ve Türkiye’nin Afganistan’dan gelen göçmen akışını ancak birbirleriyle diyalog kurmaya devam ederek ve eylemleri koordine ederek yönetebileceklerini söyledi.

Özügergin, her iki ülkenin liderleri Kyriakos Miçotakis ve Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ve diğer meseleleri son zamanlarda telefonla sürekli olarak görüştüklerini söyledi. Yunanistan Büyükelçisi, İki ülkenin aralarında bir güven ortamı oluşturması ve üçüncü taraflarla konuşmak yerine şikayetlerini birbirlerine iletmeleri gerektiğini söyledi.

Yunanistanın Ekathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Özügergin, Türkiye’nin, Dedeağaç limanındaki Amerikan yatırımlarının Türkiye ile ilgisi olmadığına dair ABD’nin güvencelerini kabul ettiğini söyledi.

Kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge konusunda Lahey’deki Uluslararası Mahkeme’ye başvurma konusunda yorum yapması istenen Türk büyükelçisi, “Karasularının nerede bittiğini bilmeden Ege’de kıta sahanlığından söz edemeyiz” dedi.

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