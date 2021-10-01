Yunanistan: Kontrolsüz göçmen akınına izin vermeyeceğiz

Yunanistan, Afganistan'daki durumun kötüleşmesinin ardından sınırlarında 2015 yılındakine benzer bir göçmen krizinin tekrar olmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Taliban grubunun Ağustos’ta Afganistan’da yönetimi ele geçirmesiyle, Avrupa’ya 2015 yılındakine benzer bir göçmen akını olacağı konusunda Batılı ülkeler endişeye kapılmıştı.

2015’te, çoğunluğu Suriyeli olmak üzere, yaklaşık 1 milyon sığınmacı Avrupa’da yaşama hayaliyle Türkiye üzerinden Yunanistan ve Yunan adalarına geçmişti.

Reuters’ta yer alan habere göre, Yunanistan yeni bir sığınmacı dalgasını engellemek için yeni önlemler aldı. Bu kapsamda, Avrupa Birliği (AB) fonuyla Yunanistan’ın Sisam Adası’nda kurulan yüksek güvenlikli sığınmacı kampı bu ay başında açıldı.

Türkiye’ye yakın Sisam Adası’ndaki sığınmacı kampını ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, muhabirlere yaptığı açıklamada “2015’te gördüğümüze benzer kontrolsüz bir göçmen akışını kabul etmeyeceğiz” dedi.

AB’ye geçişlerin yapıldığı sınır kapısına dönmek istemediğini açıklayan Yunanistan, yakın zamanda Edirne sırındaki Evros bölgesine 40 km uzunluğunda çitler kurmuştu.

Yeni açılan 3 bin kişi kapasiteli ve yüksek güvenlikli sığınmacı kampı Sisam Adası’nın ücra bir bölgesinde bulunuyor.

Kampa girişler sabah 8 ve akşam 8 arasında yapılabiliyor ve kampın giriş kapısında kimlik ve parmak izi kontrolleri yapılıyor.