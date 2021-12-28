Yunanistan tarihine damga vuran Cumhurbaşkanı yaşamını yitirdi

Yunanistan’ın eski Cumhurbaşkanlarından ve PASOK partisinin kurucularından Karolos Papulyas hayatını kaybetti. Üç dönem üst üste Cumhurbaşkanlığı yapan Papulyas için üç günlük yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanlarından ve ünlü PASOK Partisi kurucularından olan evli ve üç çocuk babası 92 yaşındaki Karolos Papulyas'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

PASOK hükümetleri döneminde Başbakan Andreas Papandreu'nun yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Papulyas, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere değişik Bakanlıklarda görev yaptı. Papulyas son olarak 2005 – 2015 döneminde Yunanistan Cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu.

ÜÇ GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ, BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Papulyas için Yunanistan'da üç günlük yas ilan edilerek, bayraklar yarıya indirildi. Papulyas için 29 Aralık 2021 (Yarın) tarihinde Pagrati’deki Agios Spyridon Kilisesi’nde Papulas için dini ayin ve cenaze töreni düzenlenecek.

Papulas Perşembe günü doğum yeri olan Yanya kentinde aile mezarlığında devlet töreni ile toprağa verilecek.

PAPULYAS KİMDİR?

Yanya'nın Molivdoskepastos köyünde doğdu ve Korgeneral Grigorios Papulias'ın oğluydu. Atina Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Lisansüstü eğitimini Milano Üniversitesi'nde (Uluslararası Kamu Hukuku ve Uluslararası İlişkiler) tamamlamış ve ardından doktorasını Köln Üniversitesi'nden (Uluslararası Özel Hukuk) almıştır. Siyasi kariyeri ile ilgili olarak, 1974'te PASOK'a katıldı ve 26 yıl boyunca (1977-2004) sürekli Yanya Milletvekili seçildi. Andreas Papandreu'nun ilk hükümetinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı ve 1984 yılına kadar bu görevi sürdürdü ve daha sonra Dışişleri Bakan Vekilliğine terfi etti.

1985-1989 döneminde Dışişleri Bakanı, 1989-1990 yılları arasında Koalisyon Zolotas Hükümetinde Milli Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1993'te Dışişleri Bakanı görevine geri döndü, 1996'ya ve Kostas Simitis'in Başbakan olarak seçilmesi nedeniyle Papandreu Hükümeti'nin istifasına kadar kaldı. Son olarak, Ulusal Savunma ve Dış İlişkiler Parlamento Komitesi başkanıydı.

12 Aralık 2004'te Başbakan Kostas Karamanlis tarafından Cumhurbaşkanlığı makamına aday gösterildi. PASOK da öneriyi destkledi. 8 Şubat 2005'te Parlamento'da yapılan ilk oylamada, Karolos Papuliyas 279 oyla ilk turda Cumhurbaşkanı seçildi. 3 Şubat 2010'da Karolos Papulias, toplam 298 milletvekilinin 266 oyuyla ülkenin en yüksek makamına yeniden seçildi. PASOK, ND ve LAOS Parlamento Grupları lehte oy kullandı. Sonuç olarak, ikinci dönem için yeniden seçilen üçüncü Cumhurbaşkanı oldu. Maria Panu ile evli ve üç kızı var.