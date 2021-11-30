Yunanistan’da 60 yaşın üzerindekilere zorunlu Covid-19 aşısı yapılacak

Yunanistan'da 60 yaşın üzerindekilere Covid-19 aşısı yapılması zorunlu hale geldi.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan, artan corona virüsü vakalarının sağlık sistemini zorlamasıyla birlikte COVID-19 aşılarını 60 yaş ve üzeri kişiler için zorunlu yapacağını açıkladı.

Yetkililer, 16 Ocak’tan itibaren kurala uymayan kişilerin her ay 100 euro ceza ödemek zorunda kalacağını belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, kararı almakta zorlandıklarını ancak aşı olmayan yarım milyonun üzerindeki yaşlı nüfusu korumak için bunun gerekli bir adım olduğunu ifade etti.

Miçotakis, “Bu, sağlık için ödenmesi gereken bedel” dedi.

11 milyon nüfuslu Yunanistan‘da iki doz aşı olanların oranı %63 seviyesinde. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, aşı randevuları son haftalarda artmış olsa bile 60 yaşın üzerindeki 520,000’den fazla kişi henüz aşı olmadı.

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