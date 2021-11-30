Yunanistan’da corona aşısı 60 yaş üzeri için zorunlu hale gelecek

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Covid-19'a karşı aşılamanın gelecek yıldan itibaren 60 yaş üzerindeki vatandaşlar için zorunlu hale geleceğini, kurala uymayanlara ayda 100 Euro para cezası uygulanacağını duyurdu.

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Yunanistan’da corona virüsüyle mücadele kapsamında tedbirler arttırılıyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis yaptığı açıklamada, ülkede Covid-19’a karşı başlayan aşılama uygulamasında, 2022’den itibaren 60 yaş üstü vatandaşlara aşılamanın zorunlu kılınacağını bildirdi.

Miçotakis, 60 yaş üstü vatandaşların en geç 16 Ocak’a kadar aşı randevusu almasını söyleyerek ilk doz için randevu almayanların ayda 100 Euro para cezasıyla karşı karşıya kalacağını belirtti.

“Kesilen cezalardan toplanan para, hastaneleri desteklemek için özel bir fona yatırılacak” diyen Miçotakis, yeni tedbirin Omicron mutasyonunun ortaya çıkmasının ardından aşı programını hızlandırma çabalarının parçası olarak getirildiğini kaydetti.

Miçotakis, “Yeni Omicron mutasyonundan endişe duyuyoruz. Bu bize tedbirli olmamız gerektiğini hatırlatıyor, çünkü corona virüsü, özellikle aşılanmamışlar arasında zemin bulduğu sürece bizi sürekli şaşırtabilir. Er ya da geç bunun (Omicron’un) Yunanistan’da da ortaya çıkacağı kesin. Bu nedenle önlemlerimizi daha hızlı uygulamaya devam etmeliyiz” dedi.

Miçotakis, yaklaşan Noel tatili öncesi virüsün yayılmasına karşı aşılı ya da aşısız olmalarına bakılmaksızın 6-12 Aralık’ta 18 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz Covid-19 testi verileceğini duyurdu.

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