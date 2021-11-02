Yunanistan’da günlük vaka sayısında üst üste rekor

Yunanistan’da son 24 saatte 6 bin 700 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 754 bin 451’e ulaştı. Ülkede son iki gündür günlük vaka sayıları salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan'da corona virüsü salgınında günlük vaka sayısı son iki gündür salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Yunanistan'da son 24 saatte 6 bin 700 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 754 bin 451'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 59 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı ise 16 bin 50'ye ulaştı.

Yunanistan’da dün ise 5 bin 449 vaka tespit edilmiş, 52 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ülke genelinde 434 kişinin Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarılarak, söz konusu hastaların 370'inin aşısız veya en az bir doz aşılı olduğu, 64'ünün ise tamamen aşılı olduğu ifade edildi.

Yunan hükümet, artan Covid-19 vakalarından endişe duyarken, salgının 4'üncü dalgası ile başa çıkmanın yollarını arıyor.

İlginizi Çekebilir İlk kez görüldü: Corona virüsü kedi ve köpeğine bulaştırdı