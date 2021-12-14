Yunanistan’da yangın faciası: İki çocuk yaşamını yitirdi

Yunanistan’ın Kamatero kentinde bir evde çıkan yangınında 12 ve 13 yaşlarındaki iki çocuk yaşamını yitirdi, bir çocuk ise olayda ağır yaralandı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın doğusundaki Attika bölgesindeki Kamatero kentinde bu sabaha karşı bir evde çıkan yangın mahalle halkına kabus yaşattı.

İthakis Caddesi'nde meydana gelen yangına Kamatero belediyesine ait 4 itfaiye aracı ile 15 itfaiye eri müdahale etti. Yangının söndürülmesi ile eve giren itfaiye ekipleri ağır yaralanmış üç çocuğu ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

12 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğun yaşamını yitirdiği ağabeylerinin ise ağır yaralandığı ve tedavi altında olduğu belirtildi. Yangın üç saatte güçlükle kontrol altına alınabildi.

Yangın anında çocukların babasının evin çatısında itfaiye tarafından kurtarıldığı belirtildi. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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