Yunanistan’da yılbaşı etkinlikleri iptal edildi

Yunanistan’da bugün yapılan açıklamada, açık havada maske zorunluluğuna yönelik yeni tedbirlerin geldiği bildirilirken, yılbaşı etkinliklerinin ise iptal edildiği açıklandı.

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Covid-19 vakalarının hızla arttığı Yunanistan'da hükümet bugün yeni kararlar aldığını açıkladı. Açık havada ve halka açık mekanlarda maske takma zorunluluğuyla birlikte yeni sıkı tedbirler gelirken yılbaşında yapılması planlanan konser ve etkinlikler ise iptal edildi.

Ülkede, kasım ve aralık ayında salgından kaynaklı ölümlerde büyük bir artış yaşanırken yetişkin nüfusun dörtte birinin aşılarının tam olduğu biliniyor. Yurt dışından gelen yolculara, geldikleri günden itibaren 2’nci ve 4’üncü günlerinde PCR testini zorunlu kılan ülkede, alınan yeni kararların cuma günü yürürlüğe gireceği açıklandı.

Sağlık Bakanı Thanos Plevris, alınan kararların ocak ayına kadar geçerli olduğunu belirterek, maske takma zorunluluğunun gerekli olduğuna değindi. Plevris, nüfusun yüzde 80'inin yakında aşılarının tamamlanacağını vurgulayarak, şimdiden yüzde 30'luk kesimin güçlendirici aldığını açıkladı.

Ülkede, kasım ve aralık ayında salgından kaynaklı ölümlerde büyük bir artış yaşanırken şu anda yetişkin nüfusun dörtte biri tam aşılı.

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