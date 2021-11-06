Yunanistan’dan Türkiye sınırında yeni hamle

Yunanistan’da Mitsotokis hükümetinin bir yıl önce Meriç Nehri sınır bölgesinde başladığı 40 kilometrelik dev çiti 35 kilometre daha uzatmak istiyor.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'daki Kyriakos Mitsotakis hükümetinin Batı Trakya'daki Dedeağaç (evros) ilinedki Türkiye sınırında bulunan Meriç nehri boyunca geçtiğimiz yıldan itibaren inşasına başladığı 27 kilometrelik çelik sınır çitin 35 kilometre daha uzatma teklifini AB Fonları Komiseri Elva Johansson tarafından reddedildiği açıklandı.

AB FONLARINDAN KARŞILANMASI TALEP EDİLDİ

Atina'da hükümetin Türkiye-Yunanistan sınırındaki çiti Meriç nehri boyunca tamamen uzatmak istediği çitin Didymoteicho’dan Tychero kentine kadar olan bölgede özellikle Psathades-Amori-Lavaron arasında insan tacirleri ve kaçak göçmenlerin kullandığı bölgede 35 kilometre daha uzatılması ve proje bütçesinin AB fonlarından karşılanması talep edildi.

GÖÇ BAKANI PROJENİN HAZIRLANDIĞINI DUYURDU

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in Avrupa Birliği Göçmenlik Komiseri Elva Johansson’a, Komisyonun Yunanistan’ın AB’yi genişletme planlarını finanse etme olasılığını araştıran bir mektup gönderdiği ve yeni çit projesinin hazırlanmakta olduğunu belirttiği açıklandı.

Elva Johansson ise verdiği yanıtta Yunanistan'ın Shengen anlaşması gereğince sınırlarını korumakla yükümlü olduğunu belirterek, sadece sınır gözetimi için teknolojik ekipmanın temininde yardımcı olabileceğini belirttiği açıklandı.

ONAYLANIRSA ÇİTİN UZUNLUĞU 75 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Yunanistan Meriç sınır bölgesinde 2011 yılından bu yana 12,5 km’lik çit yapmış ve ardından Fera bölgesinde 27 kilometrelik yeni çitin inşasını bir ay önce tamamlamıştı. Yunanistan'ın yeni projesi onaylanırsa Meriç bölgesindeki çitin uzunluğu yaklaşık 75 kilometreye ulaşacak.

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