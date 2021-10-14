Yunanistan’ı sağanak yağış ve fırtına vurdu

Yunanistan’da dün gece yarısından itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti. Yağış ve fırtınası nedeni ile onlarca ev ve işyeri sular altında kaldı, arabalar sürüklendi. Atina'da kriz masası kuruldu, okullar tatil edildi.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan'da dün gece yarısından itibaren etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına özellikle başkent Atina ile Pire’de etkili oldu. Fırtına nedeni ile şehir merkezindeki Nea Smyrni, Paleo, Gounari, Antheon ve Chaidari bölgelerinde onlarca ev ve işyeri sular altında kaldı.

Cadde ve sokaklar göle dönerken toplu taşıma araçları ve otomobiller köprülerin altında tavanına kadar suya gömüldü. Araçlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

250'DEN FAZLA EV VE İŞYERİ SULAR ALTINDA

Atina merkeze bağlı onlarca köy ve mahalle yollarının ulaşıma kapandığı belirtildi. Atina Belediyesi oluşturduğu kriz masasında sivil toplum örgütleri ile birlikte kurtarma çalışmalarına başladı. İtfaiyenin 250 ev ve işyerinde suları boşaltmaya çalıştığı belirtildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bir saat içerisinde ortalama 120 kilogram yağışın düştüğü Atina ve Pire'de okullar pazartesi gününe kadar tatil edilirken, orduya ise talimat verilerek yardım için hazırlık yapması istendi.

Pire kentinde ise seller nedeniyle bazı yolların kapandığı yardım isteyen vatandaşlara ulaşılamadığı belirtildi.

Yunanistan'ın Atina ve Pire kentleri ile Attika bölgesini etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtınanın 15 Ekim 2021 Cuma günü akşamına kadar devam edeceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir Özlem Türeci ve Uğur Şahin Yunanistan'a gitti, anı defterine Atatürk'ün o sözünü yazdı