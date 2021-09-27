Yunanistan’ın Girit Adası’nda deprem

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Yunanistan’ın Girit Adası’nda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD depremin 5,7 büyüklüğünde olduğunu duyururken, Kandilli de 5,8 olarak açıkladı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan’ın Girit Adası’nda meydana gelen depremin derinliğinin 2 km olduğunu bildirdi. Depremin karada meydana geldiği belirtildi.

Depremin ardından 3,8 ve 4,3 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı meydana geldiği aktarıldı.

Bölgede can veya mal kaybı olup olmadığı ile ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Ayrıntılar geliyor…