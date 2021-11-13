Yunanistan’ın göçmen operasyonunun altından geri itme rezaleti çıktı

Yunanistan’ın Akdeniz’de 385 göçmenin içerisinde bulunduğu ve motorları bozulduğu için sürüklenen kuru yük gemisi ile ilgili yaptığı “Tarihin en büyük göçmen operasyonunu yaptık” açıklamasının skandaldan ibaret olduğu ortaya çıktı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin 29 Ekim günü sabaha karşı Akdeniz'de sürüklenen ve İzmir yakınlarından hareket ettiği iddia edilen 385 göçmenin acil yardım çağrısının ardından, gemiyi günlerce denizin ortasında bıraktığı ve Türk sularına itmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Sivil toplum kuruluşları Yunanistan’ın “Son on yılın en büyük kurtarma operasyonu” olarak tanımladığı olayda gemideki 385 göçmenin günler sonra İstanköy (Kos) Adası’na çıkmasını denizde “gereksiz yere uzatılmış bir çile” olarak tanımladı.

EN YAKIN LİMANA GÖTÜRÜLMELİYDİ

Yunanistan'daki insani yardım kuruluşu Intersos Hellas Başkanı Dr. Apostolos Veizis, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği demeçte, “Bu gemideki erkekler, kadınlar ve çocuklar korunma arayışında ve gemi tehlike mesajı gönderdikten sonra en yakındaki güvenli limana götürülmeleri gerekiyordu” dedi.

En yakın güvenli limanın yalnızca birkaç mil ötede olduğunu belirten Veizis geminin dört gün boyunca tutulduğunu ve bu gereksiz uzatma süresince temel hizmetlere erişimden yoksun kalındığına dikkat çekti.

GİRİT YAKINLARINDAYDI

Ege’deki sığınmacı hareketliliğini takip eden Aegean Boat Report adlı Norveçli sivil toplum örgütünün kurucusu Tommy Olsen ise olayın yaşandığı 29 Ekim günü saat 08:30 sularında yardım arayışındaki yolcuların ilk fotoğraf ve videolarının ellerine ulaştığını belirtti.

Görüntülerde Yunan sahil koruma devriyesinin eşliğinde geminin tıka basa insanla dolu olduğu ve Girit Adası kıyılarının açıkça görüldüğünü belirten Olsen, Yunan yetkililerin geminin konumunu kabul etmeyi reddetmesinden dolayı şaşkınlığa düştüğünü ifade etti. Aegean Boat Reporter kuruluşu Yunanistan'ın skandal geri itmesininin tüm video ve fotoğraflarını kendisine ait internet sayfasından paylaştı.

TARİHİN EN BÜYÜK GERİ İTME OPERASYONU

Yunan yetkililerin geminin bulunamadığında ısrar etmeleri ve daha sonra Girit’ten uzaklaştırmaya çalışmalarının garip olduğunu belirten Olsen, “Bu yıllardır görülen en büyük geri itme operasyonu ile karşı karşıya olduğumuzu düşündürdü” diye konuştu.

Yunanistan'ın bulamadık dediği kuru yük gemisinin Girit'in 2 mil açığında olduğu ortaya çıktı.

GEMİYİ TÜRKİYE'YE DOĞRU İTİYORLARDI

O saatten itibaren geminin açık denizde Türkiye yönüne doğru sürüklendiğine dikkat çeken Olsen, “Her saat geminin jeo-konum bilgisi ulaşıyordu ve geminin geri ve ileri gittiğini görebiliyordum. Pazar gününün erken saatlerinde yolcuların 500 kilometre uzağa seyahat ettikten sonra inmelerine izin verildi. Bu süre boyunca insanlar su bile verilmediğine, hatta bazılarının çok hasta olduğuna dair mesajlar gönderdi” sözleriyle durumu açıkladı.

Yunan yetkililer ilk başta Murat 729 adlı Türk bandıralı geminin Girit açıklarındaki uluslararası sularda bulunduğunu kabul etmiş ve Türkiye’ye gemiyi geri alması başvurusunda bulunmuştu. Türk makamları Yunanistan'ın teklifini geri çevirmiş, Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis göçmenleri ülkelerine göndereceklerini belirterek Bodrum'a 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası'ndaki Pili Göçmen Kampı'na gönderilmesini sağlamıştı.

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