Yunanistan’ın ittiği yüzlerce göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 47 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Ege Denizi’nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 47 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itilen göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürüldü.

KUŞADASI AÇIKLARINDAN DA KURTARILDI

Öte yandan benzer bir olay Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında da yaşandı…

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 68 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, 29 Ağustos ve 31 Ağustos tarihleri arasında 4 ayrı operasyonla, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki 68 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan göçmenler sağlık kontrolü ve ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

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