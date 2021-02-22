Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreni İngiliz basınının gündeminde

Türkiye’de de yeni bir tartışmayı başlatan cenaze törenlerine kişi kısıtlaması, İngiliz kamuoyunun da gündemine oturdu.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail’in internet sitesi, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı Muhammed Emin Saraç’ın cenaze törenini manşetlerine taşıdı.

Jack Newman imzalı haberde, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dahil olduğu yüzlerce yas tutan insan Covid-19’dan ölen İslam aliminin cenazesinde sosyal mesafeyi yok saydı” başlığı kullanıldı.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fatih Camisi’ndeki törene katıldığı hatırlatılırken, Cuma günü yaşamını yitiren Saraç’ın Erdoğan’ın çok yakın bir dostu olduğu belirtildi.

Cenaze töreniyle ilgili birçok fotoğraf ve video paylaşılan haberde, “Erdoğan cenaze törenine katılan yüzlerce insandan biriydi. Katılımcılar maske takmıştı fakat sosyal mesafe kurallarına uyulmadı” ifadesi kullanıldı.