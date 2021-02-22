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Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreni İngiliz basınının gündeminde

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail'in internet sitesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Hafız Muhammed Emin Saraç'ın cenaze töreni manşetlere taşındı. Gazete, "Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil yüzlerce kişi sosyal mesafe kurallarını yok saydı" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:40, 22/02/2021
HaberlerDünya
Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreni İngiliz basınının gündeminde

Türkiye’de de yeni bir tartışmayı başlatan cenaze törenlerine kişi kısıtlaması, İngiliz kamuoyunun da gündemine oturdu.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail’in internet sitesi, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı Muhammed Emin Saraç’ın cenaze törenini manşetlerine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı cenaze töreni İngiliz basınında gündem oldu.

Jack Newman imzalı haberde, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dahil olduğu yüzlerce yas tutan insan Covid-19’dan ölen İslam aliminin cenazesinde sosyal mesafeyi yok saydı” başlığı kullanıldı.

İngiliz Daily Mail, cenazeye katılımın yüksek olduğunu aktarırken sosyal mesafeye dikkat edilmediğini yazdı.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fatih Camisi’ndeki törene katıldığı hatırlatılırken, Cuma günü yaşamını yitiren Saraç’ın Erdoğan’ın çok yakın bir dostu olduğu belirtildi.

Cenaze töreniyle ilgili birçok fotoğraf ve video paylaşılan haberde, “Erdoğan cenaze törenine katılan yüzlerce insandan biriydi. Katılımcılar maske takmıştı fakat sosyal mesafe kurallarına uyulmadı” ifadesi kullanıldı.

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Cuma Cumhurbaşkanı Haber İngiltere internet İslam Türkiye
Yayınlanma Tarihi:14:34,