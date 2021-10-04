140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2. ek tercih için ipucu veren tarih…

140 puan alanların en zaman tercih yapacağı, YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Bu yıla mahsus olmak üzere baraj puanının TYT'de 140, AYT ve YDT’de 170 olarak uygulanacak. Ek tercih ile yerleştirilen öğrencilerin kayıtları 4-7 Ekim arasında gerçekleştirilecek. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından 140 puan alanlar için 2. ek tercih süreci başlayacak.

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Bu yıl barajlar 2. ek tercihte 140 puana indirilecek. YKS 2. ek tercih için açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı “Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak.” açıklamasında bulundu.

140 PUANLI TERCİHLER NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter sayfasında YKS ek tercih için paylaşımlarda bulundu. Aygün’ün açıklamaları şu şekilde;

“Değerli YKS adaylarımız,

Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak.

İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.”

Ek tercih ile yerleştirilen öğrencilerin kayıtları 4-7 Ekim arasında gerçekleştirilecek. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından 2. ek tercih süreci başlayacak.

YÖK'TEN 2. EK TERCİH AÇIKLAMASI

YÖK’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

– AYT/YDT Puanı 180 ve üzerinde olan adayların “merkezi yerleştirme” ve “ek yerleştirme” işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunarak tercih ve yerleştirme süreci daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacaktır.

– 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için “ikinci ek yerleştirme” yapılacaktır. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkânından “TYT puanı asgari 140”; “AYT/YTD puanı asgari 170” olan adaylar da yararlanabilecektir.​

*Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. “Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak” TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkânı verilmiştir.

*Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecindeTYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar “önlisans programlarında”, AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar “lisans programlarında” boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir.

YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS ile ilgili alınan kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT’de 170 olarak uygulanacaktır.

*Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

GEÇEN YIL 170’E ÇEKİLMİŞTİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Covid-19 salgını nedeniyle öğrencilerin etkilenmesinden dolayı, geçen yıl lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanının 170 puana çekildiğini açıklamıştı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir televizyon programında, 180 olan baraj puanının altında kalanlara yönelik bir çalışma yapıldığını söylemişti.