140 puanla tercihler ne zaman? 140 puan alanlar için ÖSYM’den YKS açıklama

140 puanla tercihler için bekleyiş sürüyor. YKS 2. ek tercih ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ile AYT/YDT puanları 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS 2. ek yerleştirmede tercih yapamayacaklar.

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140 puan alanlar, ikinci ek tercih ile ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanlara yerleştirilecek. YKS ikinci ek yerleştirme için yerleştirme puanları ÖSYM tarafından sonuç belgelerine yansıtılıldı. Üniversitelere yerleşip kayıt yaptırmayan aday sayıları toplanarak boş kontenjanlar belirlenerek ikinci ek yerleştirme kılavuzu yayımlanacak, ardından 140 puanlar 2. ek tercihleri yapacak.

YKS SONUÇ BELGESİ SORGULAMA

YKS 2. EK YERLEŞTİRME PUANLARI SONUÇ BELGESİNDE

2021 YKS sonuçlarına göre TYT puanı 140-150 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanı (Y-TYT Puanı) ile AYT/YDT puanları 170-180 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanları), ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere adayların sonuç belgelerine yansıtıldı.

140 PUANLI İKİNCİ EK YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sonuç belgelerine ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

İKİNCİ EK TERCİH KİMLER YAPABİLECEK?

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek.

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar; merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerinden sonuç belgelerinde, ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırası yer almamaktadır.

140 PUANLI TERCİHLER NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter sayfasında YKS ek tercih için paylaşımlarda bulundu. Aygün’ün açıklamaları şu şekilde;

“2021-YKS sonucuna göre TYT sınav puanı [140,150) aralığında olan adaylar ile AYT/YDT sınav puanı [170,180) aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılmıştır.

Ek yerleştirme sonucuna göre yerleşen adayların üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra, üniversitelere yerleşip kayıt yaptırmayan aday sayıları toplanarak boş kontenjanlar belirlenecek ve İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.

İkinci Ek Yerleştirme için merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı [140,150) aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı [170,180) aralığında olan adaylar tercih yapabilecekler.”

İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPACAK?

2021 YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabileceklerdir.

2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapamayacaklardır.

YKS 2. EK TERCİHLERE DAİR SIKÇA SORULAN SORULAR

EK YERLEŞTİRMEYE İLİŞKİN SORULAR YANITLANDI

ÖSYM, bu yıl ilk kez yapılacak YKS ikinci ek yerleştirmeye ilişkin sıkça sorulan 7 sorunun cevabını yayımladı. 2021-YKS ikinci ek yerleştirme işlemlerinin, ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra yapılacağı ve ikinci ek yerleştirme işlemleriyle ilgili tarihlerin, ÖSYM'nin internet adresinden duyurulacağı belirtildi. Özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adayların da ikinci ek yerleştirmede tercih yapabileceği vurgulandı. Ayrıca merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların da ikinci ek yerleştirmede tercih yapamayacağı bildirildi.

Öte yandan sıkça sorulan soruların, adaylardan gelen sorulara göre güncelleneceği, ilgililerin güncel duyuruları takip etmeleri ve ÖSYM Çağrı Merkezi'nden bilgi edinmeleri önerildi. Ayrıntılı bilginin, ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra hazırlanacak ‘2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacağı belirtildi.