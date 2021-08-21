15 rektörden öğrencilere çağrı
Üniversite eğitimini Covid-19 salgınının gölgesinden kurtarmak isteyen 15 rektör, yüz yüze eğitime başlamadan önce öğrenci ve ailelere aşı olmaları çağrısında bulundu.
Akademik yılın başlamasına kısa bir süre kala 15 farklı üniversitenin rektörü öğrencilere çağrıda bulundu. Üniversite tercihleri öncesinde rektörler, yüz yüze eğitime geçmek için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.
“AŞI OLUN”
Hazırlıkların sağlık koşulları çerçevesinde eğitim için yapıldığını ifade eden rektörler, bunların boşa gitmemesi için hem öğrencilere hem de ailelerine aşı olmaları çağrısında bulundu. İHA