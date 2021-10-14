2. ek tercih kılavuzu yayınlandı: 140 puanlar alanlar için tercihler başlıyor…

YKS 2. ek tercih için beklenen tarih geldi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2. ek tercih 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden yapılabilecek. 140 puanlar alanların yapabilecekleri tercihlerin yer alacağı 2. ek tercih kılavuzu yayınlandı. Gün içerisinde kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte 140 puan alanlar için 2. ek tercih süreci başladı.

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Bu yıla mahsus olmak üzere baraj puanının TYT'de 140, AYT ve YDT’de 170 olarak uygulanacak. ÖSYM tercih yapma hakkı bulunan öğrenciler için 2. ek tercih işlemlerinin bugün itibariyle başlayacağını duyurdu. Adaylar sonuç belgesine ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

2. EK TERCİH KILAVUZU

ÖSYM TARAFINDAN 2. EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

2021-YKS Yükseköğretim Programlarına İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açıldı. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

2. EK TERCİH BAŞVURU EKRANI

YKS 2. EK TERCİH BAŞLIYOR

ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“Değerli adaylarımız,

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız.

Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.”

Değerli adaylarımız,

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız.

Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) October 13, 2021

YKS SONUÇ BELGESİ SORGULAMA

YKS 2. EK YERLEŞTİRME PUANLARI SONUÇ BELGESİNDE

2021 YKS sonuçlarına göre TYT puanı 140-150 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanı (Y-TYT Puanı) ile AYT/YDT puanları 170-180 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanları), ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere adayların sonuç belgelerine yansıtıldı.

140 PUANLI İKİNCİ EK YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sonuç belgelerine ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

İKİNCİ EK TERCİH KİMLER YAPABİLECEK?

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek.

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar; merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerinden sonuç belgelerinde, ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırası yer almamaktadır.

YKS 2. EK TERCİHLERE DAİR SIKÇA SORULAN SORULAR

EK YERLEŞTİRMEYE İLİŞKİN SORULAR YANITLANDI

ÖSYM, bu yıl ilk kez yapılacak YKS ikinci ek yerleştirmeye ilişkin sıkça sorulan 7 sorunun cevabını yayımladı. 2021-YKS ikinci ek yerleştirme işlemlerinin, ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra yapılacağı ve ikinci ek yerleştirme işlemleriyle ilgili tarihlerin, ÖSYM'nin internet adresinden duyurulacağı belirtildi. Özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adayların da ikinci ek yerleştirmede tercih yapabileceği vurgulandı. Ayrıca merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların da ikinci ek yerleştirmede tercih yapamayacağı bildirildi.

Öte yandan sıkça sorulan soruların, adaylardan gelen sorulara göre güncelleneceği, ilgililerin güncel duyuruları takip etmeleri ve ÖSYM Çağrı Merkezi'nden bilgi edinmeleri önerildi. Ayrıntılı bilginin, ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra hazırlanacak ‘2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacağı belirtildi.

YÖK BAŞKANI’NDAN 2. EK TERCİH AÇIKLAMASI

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Değerli adaylarımız, 2021-YKS ‘yerleştirme' ve ‘ek yerleştirme' işlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlar için TYT Puanı 140; AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olanlar adayların da tercihte bulunabileceği ‘ikinci ek yerleştirme' yapılmasını kararlaştırmıştık.

* Bir programa yerleşememiş ve tercihte bulunma hakkı elde etmiş olan adaylarımız için ‘2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme' tercih işlemleri 14 Ekim’de başlayacak. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum. Yapacağınız tercihlerin hayırlara vesile olmasını dilerim.