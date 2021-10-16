2. ek tercih ne zaman bitiyor? 2. ek tercih üniversite kontenjanları ve taban puanları belirlendi

2. ek tercih kılavuzu yayınlanmasıyla 140 puan alanlar ve 170 puanlar için yerleştirme süreci başladı. YKS 2. ek tercih süreci 18 Ekim'de sona erecek. Kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte üniversite kontenjanları ve taban puanları belirlendi. İşte 2. ek tercih hakkında detaylar...

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Bu yıla mahsus olmak üzere baraj puanının TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacak. ÖSYM tercih yapma hakkı bulunan öğrenciler için 2. ek tercih işlemlerinin bugün itibariyle başlayacağını duyurdu. Adaylar sonuç belgesine ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

2. EK TERCİH KILAVUZU

ÖSYM TARAFINDAN 2. EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

2021-YKS Yükseköğretim Programlarına İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açıldı. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

Değerli adaylarımız,

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız.

Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) October 13, 2021

2. EK TERCİH BAŞVURU EKRANI

YKS 2. EK TERCİH BAŞLIYOR

ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“Değerli adaylarımız,

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız.

Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.”

YKS SONUÇ BELGESİ SORGULAMA

YKS 2. EK YERLEŞTİRME PUANLARI SONUÇ BELGESİNDE

2021 YKS sonuçlarına göre TYT puanı 140-150 aralığında olan adayların OBP’leri eklenmiş yerleştirme puanı (Y-TYT Puanı) ile AYT/YDT puanları 170-180 aralığında olan adayların OBP’leri eklenmiş yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanları), ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere adayların sonuç belgelerine yansıtıldı.

140 PUANLI İKİNCİ EK YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sonuç belgelerine ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

İKİNCİ EK TERCİH KİMLER YAPABİLECEK?

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek.

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar; merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerinden sonuç belgelerinde, ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırası yer almamaktadır.