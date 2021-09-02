20 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler bugün sona eriyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları 3 Eylül tarihinde açıklanacak.

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Mart ayında başlayan sözleşmeli öğretmenlik atamaları süreci sözlü sınavın ardından tercihlerin alınması adımı ile devam ediyor. Yüzbinlerce öğretmen adayının tercihlerini yaptığı süreçte tercih sonuçları için nefesler tutuldu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusuna ekli Ek-4 Takvim’de değişiklik yapıldı.

Buna göre;

20 bin öğretmen ataması işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29.08.2021-02.09.2021 tarihleri arasında alınacak,

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN?

Atama sonuçları 03.09.2021 tarihinde ilan edilecektir.