20. Milli Eğitim Şûrası 7 yıl sonra toplanıyor

MEB’nın “en yüksek danışma kurulu” olarak tanımlanan Milli Eğitim Şûrası, eğitimde fırsat eşitliği için Bakan Özer’in başkanlığında toplanıyor.

Sultan UÇAR

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Türk milli eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları inceleyip tavsiye kararları hazırlayan ve 7 yıldır yapılması gerektiği halde yapılmayan Milli Eğitim Şûrası, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başkanlığında toplanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve üyeleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Bakan yardımcıları ve Bakanlık merkez teşkilatı birim amirlerinin katılacağı şûraya bakanlıklar, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, basın ve yayın kuruluşları, öğrenci ve veli temsilcileri davet edilecek. 20. Milli Eğitim Şûrası'nda, ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği' ana gündem olacak.

Şûrada üç ana konuda özel ihtisas komisyonu kurulacak. Bu konular, ‘Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği', ‘Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi' ve ‘Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi'. Şûra kapsamında özel ihtisas komisyonları dışında okul öncesi eğitimden üniversite giriş sistemine kadar çeşitli konularda çalışma grupları da oluşturulacak. 81 ilden katılımcılar seçilip, toplantılar düzenlenerek, hazırlık raporları yazılacak. Şûra kararları, Bakan oluru ile Tebliğler Dergisi'nde yayınlanacak.

TARİHİ ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Twitter'dan “Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık” dedi.