30 sınıfta yüz yüze eğitim durdu! Öğrenciler karantinada

Yüz yüze eğitimde karantina haberleri gelmeye devam ediyor. Kars İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, kentte karantinaya alınan sınıf sayısını açıklayarak, "30 sınıfımız karantinaya alındı. Kapalı okulumuz ise bulunmuyor" dedi.

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Covid-19 tedbirleri altında Kars’ta başlayan eğitim- öğretim döneminin ilk 3 haftasında, il genelinde bazı okullardaki öğrencilerin test sonucu pozitif çıktı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 30 sınıfta karantina uygulanmasına karar verildi. Sınıfları karantinaya alınan öğrenciler, karantina süreci bitene kadar uzaktan eğitim alıyor.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

İlkokul 1inci sınıf ve okul öncesinin, 1 hafta önceki uyum haftasının ardından 6 Eylül’de eğitim ve öğretime tamamen başladıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Acay, “Okullarda maske, mesafe ve temizlik konularına uyulmaktadır, zaman zaman bizler de okulları ziyaret ediyoruz. Bununla ilgili bize henüz bir sorun gelmedi. Bu eğitim-öğretim yılı için bakanlığımızdan ilimize 435 bin lira geldi. Bu paraya biz maske ve el dezenfektanı aldık. İl, ilçe ve köylerimizdeki okullarda maske ve dezenfektan sorunu bulunmamaktadır. İhtiyacı olan öğrenci ve öğretmene, maske ve dezenfektan ulaştırılıyor” diye konuştu.

30 SINIFTA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA

İl genelinde 30 sınıfın karantinaya alındığını, karantinaya alınan okulun bulunmadığını kaydeden Acay, “17 Eylülde 20 sınıfımız kapalıydı ancak 14 günlük karantina süreci önümüzdeki cuma günü bitiyor ve öğrencilerimiz kaldıkları yerden eğitim-öğretime devam edecekler. 17 Eylülden bugüne ise 10 sınıfımız karantinaya alındı ve toplamda 30 sınıfımız karantinaya alındı. Kapalı okulumuz bulunmuyor” dedi. DHA

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