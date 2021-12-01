Adaylık Kaldırma Sınavı kaldırılıyor mu? AKS için Erdoğan’dan açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav yapılan Adaylık Kaldırma Sınavı için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklama geldi. Erdoğan; "Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Sözleşmeli öğretmen ve kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçiş için her sene düzenlediği Adaylık Kaldırma Sınavı sona eriyor.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KALDIRILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuştu.

Öğretmenlikle adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. Öğretmenlikte 10 yılı doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik getiriyoruz. Eğitimi başarıyla tamamlayan, sınavdan başarıyla geçen öğretmenlerimiz hem derece alacak hem maaşlarında bin lira artış olacak. Yüksek lisan yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek maaşlarında 2 bin lira artışa gideceğiz Doktora yapmış öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf tutulacaktır. Böylece öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken lisansüstü eğitim için çok önemli teşvikler vereceğiz.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NEDİR?

Aday Öğretmenlik, üniversiteden olduktan sonra, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı kazanan kişinin atandıktan sonraki bir yıllık dönemine verilen isimdir. En az bir yıl içinde çalışıp başarılı performans gösterdikten sonra, yapılacak yazılı ya da yazısız sözlü sınava girme hakkı kazanırlar.

Sınavda başarı gösteren kişiler öğretmen olarak atanır. Sınavda başarısız olan öğretmen adayları, il içinde ya da il dışında başka okullarda görevlendirilir, yılın sonunda tekrar değerlendirmeye alınır.