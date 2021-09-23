AKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları için geri sayım başladı. AKS sonuçları için MEB, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde ilan edileceğini duyurdu. AKS sonuçları değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak. Adaylık Kaldırma Sınavı'ndan 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

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Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül pazar günü 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav yapılan adaylık kaldırma sınavı için sonuçlar bekleniyor.

AKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NE ZAMAN ERTELENMİŞTİ?

“Bazı illerde yüz yüze eğitim bazı illerde uzaktan eğitim alıyor. Bu durum sınavları nasıl etkileyecek? Salgın nedeniyle ertelenecek olan sınav var mı?” sorusunu cevaplayan bir önceki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 sınavın ertelendiğini açıklamıştı.

Selçuk, “25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik. Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavı 25 Nisan'daydı. Bunu da erteliyoruz” dedi.