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Alanya HEP Üniversitesi’nden gastronomide iddialı eğitim

Osmanlı-Türk ve dünya mutfağını birleştirip uluslararası eğitim yapan Alanya HEP Üniversitesi, gastronomi ve gıda işletmeciliğinde iddialı mezunlar veriyor.

Sultan UÇAR
Yayınlanma: 05:30 - 17 Eylül 2021 Güncellenme:
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Alanya HEP Üniversitesi’nden gastronomide iddialı eğitim

Alanya HEP Üniversitesi Aşçılık MYO Bölüm Başkanı Dr. Esra Mankan, “Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü' nde yiyecek-içecek sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve donanımları kazandırıp, ulusal-uluslararası rekabet eden, Türk ve dünya mutfağını tanıyan, Türk mutfağını araştırıp, koruyan, tanıtan çok yönlü mezunlar veriyoruz” dedi. Üniversite ayrıca ‘Trimester Eğitim Modeli' ile bahar-güz-yaz uygulamalı eğitim yaptığı gibi 3 yarıyıl ortak derslerle ulusal- uluslararası otel, restoran, gemi, gıda üretim işletmeciliği ve havayolu şirketlerinde yiyecek hazırlama eğitimi veriyor.

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