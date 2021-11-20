ALES saat kaçta başlayacak, ALES kaç dakika sürüyor?

ALES, 21 Kasım Pazar günü saat 10.15'de başlayacak. ALES'e katılan adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak, sınav süresi 150 dakika olacak. ÖSYM sınava girecek adaylara ALES giriş belgesi ve saat uyarısında bulundu.

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21 Kasım Pazar günü uygulanacak olan 2021-3 ALES için adayların sınav giriş belgelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Adayların ALES sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, ilgili belgenin fotoğraflı olması ve üzerinde sonradan eklenmiş bir yazı bulunmaması gerekiyor.

ALES SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

ALES SINAVI NE ZAMAN?

ALES Sınavı 21 Kasım Pazar günü yapılacak.

ALES SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

2021/ ALES 3 için adayların sınavı saat 10.15'de başlayacak.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ALES NE KADAR SÜRECEK?

ALES sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek.

ALES GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor. Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.

ALES’TE BUNLARA DİKKAT!

Sınav süresince adayların;

– Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

– Salondaki görevlilere soru sormaları,

– Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

– Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,

– Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

– Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

– Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

– Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.